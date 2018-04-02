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В Черкасской области попрощались с украинским военным

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В Черкасской области попрощались с 48-летним военнослужащим Владимиром Шамчуком. Солдат 30 отдельной механизированной бригады погиб 28 марта в Марьинском районе Донецкой области. Отдать дань уважения защитнику Украины пришло почти все село.

Украинские флаги, гимн и живые цветы – так прощались с украинским защитником Владимиром Шамчуком в селе Драбово-Барятинское на Черкасщине. Здесь Владимир жил 17 лет. Здесь женился и стал приемным отцом для двоих детей любимой женщины.

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В селе украинского военного вспоминают как трудолюбивого мужчину – был и трактористом, и комбайнером, и ездил в Киев на заработки. А с июля прошлого года пошел служить по контракту. Защищал государство в 30 отдельной механизированной бригаде.

В марте Владимир приезжал в двухнедельный отпуск повидаться с семьей. А через неделю после отъезда из дома, 28 марта, погиб в Донецкой области в Марьинском районе во время обстрела наблюдательного пункта вражескими войсками. Он подорвался на мине. Травмы были смертельными.

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Жертвы Новости Черкасс
Источник: 24 Канал
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