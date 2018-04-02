На Черкащині попрощалися з українським військовим

На Черкащині попрощалися із 48-річним військовослужбовцем Володимиром Шамчуком. Солдат 30 окремої механізованої бригади загинув 28 березня у Мар’їнському районі на Донеччині. Віддати шану захисникові України прийшло майже все село.

Українські стяги, гімн та живі квіти – так прощалися із українським захисником Володимиром Шамчуком у селі Драбово-Барятинське на Черкащині. Тут Володимир жив 17 років. Тут одружився та став прийомним батьком для двох дітей коханої жінки.

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У селі українського військового згадують як працелюбного чоловіка – був і трактористом, і комбайнером, і їздив у Київ на заробітки. А з липня минулого року пішов служити за контрактом. Захищав державу у 30 окремій механізованій бригаді.

У березні Володимир приїздив у двотижневу відпустку побачитися з родиною. А через тиждень після від’їзду з дому – 28 березня загинув на Донеччині у Мар’їнському районі під час обстрілу спостережного пункту ворожими військами. Він підірвався на міні. Травми були смертельними.