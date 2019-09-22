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      В Черкасской области соцработник взяла кредит на пенсионерку: возмутительные детали

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      Женщина, которая должна была заботиться о пенсионерке, просто взяла ее документы и оформила кредит. Однако деньги возвращать не собирается. Пожилая женщина уже несколько недель не находит себе места, ведь таких денег нет и отдать их не сможет.

      Пенсионерка Татьяна Побережская узнала о том, что она "должница", когда получила письмо из банка. Узнав, что это дело рук социальной работницы, которая о ней заботилась – была шокирована.

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      Чтобы все быстрее закончилось, хотела даже выплатить кредит сама. Но сумма займа – 13 000 гривен – оказалась неподъемной для одинокой, почти слепой женщины.

      Она себе живет нормально, ходит, покупает. А я – боюсь открыть калитку, останавливается какая-то машина – меня уже мандраж берет,
      – призналась женщина.

      Сначала она хотела договориться с соцработницей сама, без вмешательства полиции, говорит, что раньше и уже не раз проворачивала мелкие финансовые махинации, впрочем добросовестно все возвращала. Но на этот раз соцработница-мошенница Елена Колесник отказалась платить деньги. На помощь старушке пришел товарищ, который и вызвал полицию.


      13 тысяч – неподъемная сумма для одинокой пенсионерки

      Для чего соцработник взяла кредит – узнать не удалось, женщина трубку не берет, дома ее тоже нет. На работе же рассказали: она уволилась по собственному желанию еще в июне. Об обманутой пенсионерке в соцзащите знают. Говорят, пытаются помочь ей решить проблему. В соцзащите сообщили, что еще в августе Елена отдавала пенсионерке какие-то деньги, но была ли это часть кредита или любой другой заем – неизвестно.


      В Черкасской области соцработник взяла кредит на пенсионерку

      Тем временем правоохранители открыли уголовное производство из-за незаконных действий соцработницы, ведется следствие. Но пока никаких результатов нет, а проценты на кредите растут с каждым днем.

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      сегодня
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      Автор: Лена Коваленко
      Теги: Новости Украины Кредит Деньги
      Источник: 24 канал
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