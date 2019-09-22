На Черкащині соцпрацівниця взяла кредит на пенсіонерку: обурливі деталі

Жінка, яка мала піклуватися про пенсіонерку, просто взяла її документи й оформила кредит. Однак гроші повертати не збирається. Літня жінка уже кілька тижнів не знаходить собі місця, адже таких грошей не має і віддати їх не зможе.

Пенсіонерка Тетяна Побережська дізналась про те, що вона "боржниця", коли отримала листа із банку. Дізнавшись, що це справа рук соціальної працівниці, яка про неї піклувалась – була шокована.

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Аби усе швидше завершилось, хотіла навіть виплатити кредит сама. Але сума позики – 13 тисяч гривень – виявилась непідйомною для самотньої, майже незрячої жінки.

Вона собі живе нормально, ходить, купляє. А я – боюсь відкрити хвіртку, зупиняється якась машина – мене вже мандраж бере,

– зізналася жінка.

Спочатку вона хотіла домовитись із соцпрацівницею сама, без втручання поліції, каже, що раніше та вже не раз провертала дрібні фінансові махінації, втім сумлінно усе повертала. Та цього разу соцпрацівниця-шахрайка Олена Колісник відмовилась платити гроші. На допомогу старенькій прийшов товариш, який і викликав поліцію.



13 тисяч – непідйомна сума для самотньої пенсіонерки

Для чого соцпрацівниця взяла кредит – дізнатися не вдалось, жінка трубку не бере, вдома її також немає. На роботі ж розповіли: вона звільнилась за власним бажанням ще у червні. Про обмануту пенсіонерку у соцзахисті знають. Кажуть, намагаються допомогти їй розв'язати проблему. У соцзахисті повідомили, ще в серпні Олена віддавала пенсіонерці якісь гроші, але чи це була частина кредиту чи якась інша позика – невідомо.



На Черкащині соцпрацівниця взяла кредит на пенсіонерку

Тим часом правоохоронці відкрили кримінальне провадження через незаконні дії соцпрацівниці, триває слідство. Та поки ніяких результатів немає, а відсотки на кредиті ростуть з кожним днем.