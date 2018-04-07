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В Черкасской области строят пентхаусы для уток: видео

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Егеря из Черкасской области решили обустроить для пернатых уникальные домики. Они берегут птиц от хищных животных и помогают увеличить их популяцию. Позаимствовали такой подход у американцев.

Впервые такие гнезда смастерили три года назад, чтобы увеличить популяцию уток. Егерь Александр Свирель заверил, что такие удобные утиные пентхаусы может создать каждый.

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Егерь вспоминает: сначала утки пугались американских гнезд и заселялись неохотно. Но потом птицы таки облюбовали дома на воде.

Американское гнездо размещают на железной свае на воде. Это уберегает уток от хищных животных, пожаров в камышах и затопления кладок. В этом году сотню таких гнезд установят на 4 квадратных километра территории.

Используют для строительства не только заморские аналоги, но и отечественные: в виде шалашей.

Украинское национальное гнездо бывает разного типа, его строили еще наши деды, прадеды, Делаются эти гнезда в форме снопиков в форме шалаша, но главное, чтобы оно был туннельного типа. То есть, чтобы было два входа, чтобы утка могла через второй вход убежать,
– заверил директор охотничьего хозяйства Андрей Тычковой.

Егеря убеждены, в этом году утки заселят уже 90% гнезд, а значит через несколько лет популяция пернатых увеличится в несколько раз.

Теги: Новости Украины мир животных Новости Черкасс
Источник: 24 Канал
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