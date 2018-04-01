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Странный гость забрал еду у кота: забавные фото

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Коты весьма самовлюбленные животные, поэтому обычно ничего своего чужим не отдают, тем более, если это животное. А что будет, если кот встретится с опоссумом, и произойдет это в тот момент, когда он придет кушать.

Соответствующий случай произошел в Миннесоте, в США, пишет The Dodo.

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Как рассказал в комментарии ресурсу фермер Ник Роджерс, Принцесса является бездомной кошкой, однако он ее часто подкармливает.

"Она ходит от фермы к ферме, и ее знает каждый. Это уже стало наверное традицией, что после обеда появляется Принцесса и мы ее кормим", – отметил он.

Так, однажды, когда Принцесса пришла в гости к Роджерсу, на своем привычном месте она увидела странного гостя – опоссума, который ел еду, предназначенную кошке.

По словам фермера, Принцесса хорошо наелась на предыдущем месте, поэтому позволила опоссуму насладиться вкусностями. Кроме того, оба животных были очень вежливыми. Также Ник Роджерс добавил, что это уже не первая встреча Принцессы и опоссума.

"Здесь неподалеку живет семья опоссумов. Я даже однажды видел, как Принцесса в садике играла с младшим из них. Они ходят друг за другом. Вероятно, они вместе выросли", – рассказал мужчина.

Теги: Новости США Курьезные новости мир животных Фотоновости
Источник: 24 Канал
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