Дивний гість забрав їжу у кота: приголомшливі фото

Коти є вельми самозакоханими тварини, відтак зазвичай нічого свого чужим не віддають, тим більше, якщо це тварина. А що буде, якщо кіт зустрінеться з опосумом, і станеться це в той момент, коли він прийде їсти.

Про відповідний випадок стався у Міннесоті, що в США, пише The Dodo.

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Як розповів у коментарі ресурсу фермер Нік Роджерс, Принцеса є бездомною кішкою, однак він її часто підгодовує.

"Вона ходить від ферми до ферми, і її знає кожен. Це вже стало певно традицією, що після обіду з’являється принцеса та ми її годуємо", – зауважив він.

Так, одного разу, коли принцеса прийшла в гості до Роджерса, на своєму звичному місці вона побачила дивного гостя – опосума, який їв їжу, призначену кішці.

За словами фермера, Принцеса добре наїлася на попередньому місці, тому дозволила опосуму насолодитися смаколиками. Крім того, обидві тварини були дуже ввічливими. Також Нік Роджерс додав, що це вже не перша зустріч Принцеси та опосума.

"Тут неподалік живе сім’я опосумів. Я навіть одного разу бачив, як Принцеса у садку грала з наймолодшим із них. Вони ходять один за одним. Імовірно, вони разом виросли", – розповів чоловік.