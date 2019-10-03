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      В Черкасской области владелец алабаев терроризирует все село

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      Алабаи (иллюстративное фото)
      Алабаи (иллюстративное фото) / unsplash.com

      В Черкасской области алабаи уже шесть лет не дают спокойно жить жителям села. Собаки раздирают других собак, кошек и коз. А недавно владелец алабаев приобрел еще и винтовку, и теперь стреляет в соседских собак. Несколько раз люди обращались в полицию, но все напрасно.

      Гигантские собаки свободно разгуливают по улицам села без ошейников и намордников.

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      Крестьяне постоянно просили хозяина привязывать своих собак. Однако он, вместо того, чтобы прислушаться, купил пневматическую винтовку. Теперь люди с еще большим страхом ходят по улице.

      Соседка говорит, пожалуй, и вашу собаку застрелил сосед, потому что слышала выстрелы. Я его уже мертвого нашел в кукурузе, он не далеко отбежал,
      – вспомнил житель села Остаповка Валентин Панимаш.

      Во дворе Сергея Старунского два алабая. Но владелец уверяет – все, что о нем говорят односельчане – клевета.


      Псы свободно разгуливают по улицам села без ошейников и намордников

      Между тем местные уже обращались в сельсовет, но безрезультатно. Несколько раз вызывали полицию.

      Уголовное производство открыто по статье о жестоком обращении с животными. По этому производству проводятся соответствующие следственные действия,
      – сообщил начальник полиции в Черкасской области Дмитрий Грищенко.

      Единственное чего хотят крестьяне – чтобы их сосед привязал своих собак. Пока же говорят, что постоянно живут в страхе.

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      Автор: Андриана Строцкая
      Теги: Новости Украины
      Источник: 24 канал
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