В Черкасской области владелец алабаев терроризирует все село

В Черкасской области алабаи уже шесть лет не дают спокойно жить жителям села. Собаки раздирают других собак, кошек и коз. А недавно владелец алабаев приобрел еще и винтовку, и теперь стреляет в соседских собак. Несколько раз люди обращались в полицию, но все напрасно.

Гигантские собаки свободно разгуливают по улицам села без ошейников и намордников.

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Крестьяне постоянно просили хозяина привязывать своих собак. Однако он, вместо того, чтобы прислушаться, купил пневматическую винтовку. Теперь люди с еще большим страхом ходят по улице.

Соседка говорит, пожалуй, и вашу собаку застрелил сосед, потому что слышала выстрелы. Я его уже мертвого нашел в кукурузе, он не далеко отбежал,

– вспомнил житель села Остаповка Валентин Панимаш.

Во дворе Сергея Старунского два алабая. Но владелец уверяет – все, что о нем говорят односельчане – клевета.



Псы свободно разгуливают по улицам села без ошейников и намордников

Между тем местные уже обращались в сельсовет, но безрезультатно. Несколько раз вызывали полицию.

Уголовное производство открыто по статье о жестоком обращении с животными. По этому производству проводятся соответствующие следственные действия,

– сообщил начальник полиции в Черкасской области Дмитрий Грищенко.

Единственное чего хотят крестьяне – чтобы их сосед привязал своих собак. Пока же говорят, что постоянно живут в страхе.