07:34
3 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ФОРМУЛА ШТАЙНМАЄРА АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ОЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Грету Тумберг запросили на Росію. Заслання Навального
      Вєсті Кремля
      22:07, 2 жовтня
      Вєсті.UA: Шуфричу нарешті закрили рота. Томос від Тома Круза
      Вєсті.UA
      19:57, 2 жовтня
      Як приватні фірми отримують прибутки з державної землі: шокуюче розслідування
      ЦРУ
      09:00, 2 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ФОРМУЛА ШТАЙНМАЄРА АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ОЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК

      На Черкащині власник алабаїв тероризує усе село

      541 Читать новость на русском
      Алабаї (ілюстративне фото)
      Алабаї (ілюстративне фото) / unsplash.com

      На Черкащині алабаї вже шість років не дають спокійно жити мешканцям села. Собаки роздирають інших псів, котів та кіз. А нещодавно власник алабаїв придбав ще і гвинтівку, тож тепер стріляє у сусідських собак. Кілька разів люди зверталися до поліції, та усе марно.

      Гігантські пси вільно розгулюють вулицями села без ошийників та намордників. 

      Читайте також: Якими хворобами можна заразитися від котів та собак

      Селяни постійно просили господаря прив'язувати своїх псів. Однак він, замість того, щоб прислухатися, купив пневматичну гвинтівку. Тепер люди з ще більшим страхом ходять по вулиці.

      Сусідка каже, мабуть, і вашого собаку застрелив сусід, бо чула постріли. Я його вже мертвого знайшов у кукурудзі, він не далеко відбіг,
      – згадав житель села Остапівка Валентин Панімаш.

      У дворі Сергія Старунського два алабаї. Але власник запевняє – усе що про нього говорять односельці – наклеп.


      Пси вільно розгулюють вулицями села без ошийників та намордників

      Тим часом місцеві вже зверталися у Сільську раду, але безрезультатно. Декілька разів викликали поліцію.

      Кримінальне провадження відкрите за статтею про жорстоке поводження з тваринами. По цьому провадженню проводяться відповідні слідчі дії,
      – повідомив начальник поліції у Черкаській області Дмитро Грищенко.

      Єдине чого хочуть селяни – аби їх сусід прив'язав своїх собак. Поки ж кажуть, що постійно живуть у страху.

      blog_ava
      Меркель розкрила місце проведення зустрічі у нормандському форматі
      сьогодні
      621
      Автор: Андріана Строцька
      Теги: Новини України
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Новий раунд російсько-української війни
      2 жовтня , 23:13 Новий раунд російсько-української війни
      Антон Голобородько 797
      Телефонный скандал: Путин на месте Зеленского
      2 жовтня , 23:00 Телефонный скандал: Путин на месте Зеленского
      Іван Яковина 1784
      Головні новини 2 жовтня: протести проти формули Штайнмаєра, розведення військ на Донбасі
      2 жовтня , 22:29 Головні новини 2 жовтня: протести проти формули Штайнмаєра, розведення військ на Донбасі
      1837
      Журналистов "поливали бараньей кровью" и онкобольных бросили умирать: новости Крымнаша
      2 жовтня , 22:00 Журналистов "поливали бараньей кровью" и онкобольных бросили умирать: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 558
      Справа Burisma: що відомо про українську компанію, яка спричинила скандал у США
      2 жовтня , 21:05 Справа Burisma: що відомо про українську компанію, яка спричинила скандал у США
      Світлана Попова 2041
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук