На Черкащині власник алабаїв тероризує усе село

На Черкащині алабаї вже шість років не дають спокійно жити мешканцям села. Собаки роздирають інших псів, котів та кіз. А нещодавно власник алабаїв придбав ще і гвинтівку, тож тепер стріляє у сусідських собак. Кілька разів люди зверталися до поліції, та усе марно.

Гігантські пси вільно розгулюють вулицями села без ошийників та намордників.

Читайте також: Якими хворобами можна заразитися від котів та собак

Селяни постійно просили господаря прив'язувати своїх псів. Однак він, замість того, щоб прислухатися, купив пневматичну гвинтівку. Тепер люди з ще більшим страхом ходять по вулиці.

Сусідка каже, мабуть, і вашого собаку застрелив сусід, бо чула постріли. Я його вже мертвого знайшов у кукурудзі, він не далеко відбіг,

– згадав житель села Остапівка Валентин Панімаш.

У дворі Сергія Старунського два алабаї. Але власник запевняє – усе що про нього говорять односельці – наклеп.



Пси вільно розгулюють вулицями села без ошийників та намордників

Тим часом місцеві вже зверталися у Сільську раду, але безрезультатно. Декілька разів викликали поліцію.

Кримінальне провадження відкрите за статтею про жорстоке поводження з тваринами. По цьому провадженню проводяться відповідні слідчі дії,

– повідомив начальник поліції у Черкаській області Дмитро Грищенко.

Єдине чого хочуть селяни – аби їх сусід прив'язав своїх собак. Поки ж кажуть, що постійно живуть у страху.