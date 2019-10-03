На Черкащині власник алабаїв тероризує усе село
На Черкащині алабаї вже шість років не дають спокійно жити мешканцям села. Собаки роздирають інших псів, котів та кіз. А нещодавно власник алабаїв придбав ще і гвинтівку, тож тепер стріляє у сусідських собак. Кілька разів люди зверталися до поліції, та усе марно.
Гігантські пси вільно розгулюють вулицями села без ошийників та намордників.
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Селяни постійно просили господаря прив'язувати своїх псів. Однак він, замість того, щоб прислухатися, купив пневматичну гвинтівку. Тепер люди з ще більшим страхом ходять по вулиці.
Сусідка каже, мабуть, і вашого собаку застрелив сусід, бо чула постріли. Я його вже мертвого знайшов у кукурудзі, він не далеко відбіг,
– згадав житель села Остапівка Валентин Панімаш.
У дворі Сергія Старунського два алабаї. Але власник запевняє – усе що про нього говорять односельці – наклеп.
Пси вільно розгулюють вулицями села без ошийників та намордників
Тим часом місцеві вже зверталися у Сільську раду, але безрезультатно. Декілька разів викликали поліцію.
Кримінальне провадження відкрите за статтею про жорстоке поводження з тваринами. По цьому провадженню проводяться відповідні слідчі дії,
– повідомив начальник поліції у Черкаській області Дмитро Грищенко.
Єдине чого хочуть селяни – аби їх сусід прив'язав своїх собак. Поки ж кажуть, що постійно живуть у страху.
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