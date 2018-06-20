В Черкасской области за взятку задержали чиновницу

В Черкасской области правоохранители разоблачили на взятке чиновника отдела Государственной экологической инспекции.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины на своей странице в Facebook.

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Работники полиции установили, что одна из заместителей начальника отдела Государственной экологической инспекции требовала от местного предпринимателя взятку за прохождение проверки предприятия на предмет соблюдения экологических норм и законов.



Отмечается, что чиновник привлекла к делу своего мужа и еще одного гражданина. Правоохранители задержали посредника 19 июня возле железнодорожного вокзала во время попытки передачи супругам 100 тысяч гривен.



По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК. Решается вопрос о задержании фигурантов дела.