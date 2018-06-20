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На Черкащині за хабар затримали чиновницю

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Чиновницю на Черкащині затримали за хабар
Чиновницю на Черкащині затримали за хабар / dniprograd.org

На Черкащині правоохоронці викрили на хабарі чиновницю відділу Державної екологічної інспекції.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції України на своїй сторінці у Facebook.

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Працівники поліції встановили, що одна із заступників начальника відділу Державної екологічної інспекції вимагала від місцевого підприємця хабар за проходження перевірки підприємства на предмет дотримання екологічних норм та законів.

Зазначається, що посадовець залучила до справи свого чоловіка та ще одного громадянина. Правоохоронці затримали посередника 19 червня неподалік залізничного вокзалу під час спроби передачі подружжю 100 тисяч гривень.

Наразі за фактом події відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) ККУ. Вирішується питання про затримання фігурантів справи.

 

Теги: Новини України Новини Черкас Поліція Хабар
Джерело: 24 Канал
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