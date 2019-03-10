19:09
10 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОРПУС ТАРАС ШЕВЧЕНКО ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Лошадь вместо Лаврова. Российский уровень счастья
      Вєсті Кремля
      21:04, 9 марта
      Вести. UA. Жир: Труханов ворует сырники Тимошенко. Скелет в шкафу Ляшко
      Вєсті.UA
      20:15, 9 марта
      Банки банкроты и их элитные квадратные метры: Кто выводит активы из фонда гарантирования
      ЦРУ
      09:00, 8 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: "Как казаки" стали культовыми
      Згадати все
      22:10, 6 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОРПУС ТАРАС ШЕВЧЕНКО ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ

      В Черкасской области женщина превратила свою квартиру в школу активной молодежи

      18 Читати новину українською

      Жительница города Чигирин на Черкасщине превратила свою квартиру в пространство деятельности активных людей, или как его еще называю – хаб. Сначала это была школа активной молодежи и со временем проект охватил и детей, и взрослых.

      В городе хаб-дом пользуется большой популярностью, ведь с внешкольными учреждениями в Чигирине совсем не густо.

      Читайте также: В Симферополе дети трогательно и по-современному исполнили песню по стихам Шевченко: видео

      Например, 8-летняя Софийка приходит в хаб уже почти четыре месяца. Девочке очень нравится рисовать и играть в спектаклях. Кроме этого для детей регулярно устраивают различные мастер-классы.

      Конечно, я рада, что это есть в нашем городе. Ребенок постоянно чем-то занят. Поэтому она не будет ходить на улицу и заниматься чем-то плохим. У нее есть какая-то цель и направленность для этого,
      – сказала бабушка посетительницы хаба Наталья Горбатюк.

      Театральные занятия, различные мастер-классы, киносеансы – все это для детей абсолютно бесплатно.

      Хаб у Чигирині

      Хаб в Чигирине

      Мы здесь играем в разные игры, находим новых друзей. А недавно даже был мастер-класс по приготовлению пирога,
      – отметила посетительница хаба София Донец.

      Идею такого пространства воплотила местная жительница и педагог по образованию Дина Глазунова. Два года назад она выиграла грант, тогда организовала школу активной молодежи, а со временем проект расширился.

      Досуг для детей и взрослых обустроили в обычной двухкомнатной квартире. Поскольку помещение, которое бы можно было арендовать не нашлось, Дина отдала собственную квартиру. Ее переоборудовали, теперь в гостиной – образовательное пространство, в детской – игровая, кухню превратили в мастерскую красоты.

      Діна Глазунова
      Инициатор создания хаба Дина Глазунова

      Такой хаб заинтересовал не только детей, но и молодежь, которая может предлагать и реализовывать здесь свои проекты. А для взрослых школа общественной активности устраивает полезные тренинги. В команду "дома-хаба" приглашают людей с мечтами, которые бы способствовали развитию родного города.

      blog_ava
      Лунный календарь март 2019
      сегодня
      2251
      Теги: Новости Украины Досуг Новости Черкасс Дети и несовершеннолетние
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Чому судова реформа в Україні з тріском провалилася
      сегодня , 19:00 Чому судова реформа в Україні з тріском провалилася
      Артем Овдієнко 594
      Центробанк России ведет страну в бездну
      сегодня , 16:02 Центробанк России ведет страну в бездну
      Злой Одессит 1289
      Краще війну на війні пройти, – історія батька п'ятьох дітей, який захищає Україну
      сегодня , 12:00 Краще війну на війні пройти, – історія батька п'ятьох дітей, який захищає Україну
      Повернись живим 1413
      Конец близок, или Россия ускоренно возвращается в СССР
      сегодня , 08:40 Конец близок, или Россия ускоренно возвращается в СССР
      Блог Соцмережі 4117
      За десятки метрів від ворога: відважний боєць "Джин" про бойові новинки агресора
      9 марта , 22:00 За десятки метрів від ворога: відважний боєць "Джин" про бойові новинки агресора
      Повернись живим 4297
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       20 февраля , 15:53
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      Главные новости 19 декабря: Резолюция ООН по Крыму, письмо Саакашвили и главная ёлка Украины
       20 декабря 2017 , 08:01
      В Украине в ближайшее время подорожает бензин
       2 августа 2018 , 12:00
      "У меня есть желание продолжать карьеру": Артем Федецкий – о предложении стать тренером Карпат и варианте в Италии
       26 января , 13:21
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук