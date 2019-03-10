В Черкасской области женщина превратила свою квартиру в школу активной молодежи

Жительница города Чигирин на Черкасщине превратила свою квартиру в пространство деятельности активных людей, или как его еще называю – хаб. Сначала это была школа активной молодежи и со временем проект охватил и детей, и взрослых.

В городе хаб-дом пользуется большой популярностью, ведь с внешкольными учреждениями в Чигирине совсем не густо.

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Например, 8-летняя Софийка приходит в хаб уже почти четыре месяца. Девочке очень нравится рисовать и играть в спектаклях. Кроме этого для детей регулярно устраивают различные мастер-классы.

Конечно, я рада, что это есть в нашем городе. Ребенок постоянно чем-то занят. Поэтому она не будет ходить на улицу и заниматься чем-то плохим. У нее есть какая-то цель и направленность для этого,

– сказала бабушка посетительницы хаба Наталья Горбатюк.

Театральные занятия, различные мастер-классы, киносеансы – все это для детей абсолютно бесплатно.

Хаб в Чигирине

Мы здесь играем в разные игры, находим новых друзей. А недавно даже был мастер-класс по приготовлению пирога,

– отметила посетительница хаба София Донец.

Идею такого пространства воплотила местная жительница и педагог по образованию Дина Глазунова. Два года назад она выиграла грант, тогда организовала школу активной молодежи, а со временем проект расширился.

Досуг для детей и взрослых обустроили в обычной двухкомнатной квартире. Поскольку помещение, которое бы можно было арендовать не нашлось, Дина отдала собственную квартиру. Ее переоборудовали, теперь в гостиной – образовательное пространство, в детской – игровая, кухню превратили в мастерскую красоты.



Инициатор создания хаба Дина Глазунова

Такой хаб заинтересовал не только детей, но и молодежь, которая может предлагать и реализовывать здесь свои проекты. А для взрослых школа общественной активности устраивает полезные тренинги. В команду "дома-хаба" приглашают людей с мечтами, которые бы способствовали развитию родного города.