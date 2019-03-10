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      На Черкащині жінка перетворила власну квартиру на школу активної молоді

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      Жителька міста Чигирин, що на Черкащині перетворила власну квартиру на простір діяльності активних людей, або як його ще називаю – хаб. Спершу це була школа активної молоді та з часом проект охопив і дітей, і дорослих.

      У місті хаб-хата користується не аби якою популярністю, адже з позашкільними закладами у Чигирині зовсім не густо.

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      Наприклад, 8-річна Софійка приходить до хабу вже майже чотири місяці. Дівчинці дуже подобається малювати та грати у виставах. Окрім цього для дітей регулярно влаштовують різноманітні майстер-класи. 

      Звичайно, я рада, що це є в нашому місті. Дитина постійно чимось зайнята. Відтак вона не буде ходити на вулицю та займатися чимось поганим. В неї є якась ціль та направленість для цього,
      – сказала бабуся відвідувачки хабу Наталія Горбатюк.

      Театральні заняття, різноманітні майстер-класи, кіносеанси – усе це для дітей абсолютно безкоштовно.

      Хаб у Чигирині
      Хаб у Чигирині

      Ми тут граємося у різні ігри, знаходимо нових друзів. А нещодавно навіть був майстер-клас з приготування пирога,
      – наголосила відвідувачка хабу Софія Донець.

      Ідею такого простору втілила місцева жителька та педагог за освітою Діна Глазунова. Два роки тому вона виграла грант, тоді організувала школу активної молоді, а з часом проект розширився.

      Дозвілля для дітей та дорослих облаштували у звичайній двокімнатній квартирі. Оскільки приміщення, яке б можна було орендувати не знайшлося, Діна віддала власну квартиру. Її переобладнали, тепер у вітальні – освітній простір, у дитячій – ігрова, кухню перетворили на майстерню краси.

      Діна Глазунова
      Ініціаторка створення хабу Діна Глазунова

      Такий хаб зацікавив не лише дітей, але й молодь, які можуть пропонувати та реалізовувати тут свої проекти. А для дорослих школа громадської активності влаштовує корисні тренінги. До команди "хати-хабу" запрошують людей з мріями, які б сприяли розвитку рідного міста. 

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      Теги: Новини України Діти і неповнолітні Новини Черкас Дозвілля
      Джерело: 24 канал
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