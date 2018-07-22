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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

В Чернигове ликвидируют последствия непогоды: спасатели предупреждают о возможной угрозе

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Последствия непогоды в Чернигове
Последствия непогоды в Чернигове / Фото пресс-службы ГСЧС

В Чернигове спасатели продолжают ликвидировать последствия непогоды. Спасатели сообщают, что создалась угроза перелива неочищенных вод за пределы санитарной зоны из фильтрационного канала полигона по обезвреживанию твердых бытовых отходов КП "КТП 2528" Черниговского городского совета.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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По состоянию на 20:00 21 июля в Чернигове в результате непогоды произошло частичное подтопление 20 частных жилых домов, 34 приусадебных участка, 3 подвальных помещения многоквартирных домов и 5 отдельных зданий различной формы собственности,
– говорится в сообщении спасателей.

Сейчас осадки прекратились, продолжаются работы по откачке воды. С начала работ откачано более 2 300 куб. м воды.

В целом для проведения неотложных работ привлечено 37 человек и 21 единица техники, от ГСЧС привлечено 32 человека личного состава и 16 единиц техники.


Спасатели продолжают ликвидировать последствия непогоды в Чернигове


Спасатели продолжают ликвидировать последствия непогоды в Чернигове

Теги: Новости Украины Непогода в Украине Новости Чернигова
Источник: 24 Канал
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