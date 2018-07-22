11:15
22 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
24°C
24°C 17°C
  • понеділок
    24°C 17°C
  • вівторок
    25°C 19°C
  • середа
    27°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Нежонатий Путін. Щедрі дари царя Росії
Вєсті Кремля
18:45, 21 липня
Вєсті.UA. Жир. Тимошенко і теорія Ейнштейна. Мі-мі-мішний депутат
Вєсті.UA
19:12, 21 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

У Чернігові ліквідовують наслідки негоди: рятувальники попереджають про можливу загрозу

203 Читать новость на русском
Наслідки негоди в Чернігові
Наслідки негоди в Чернігові / Фото прес-служби ДСНС

У Чернігові рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки негоди. Рятувальники повідомляють, що створилася загроза переливу неочищених вод за межі санітарної зони з фільтраційного каналу полігону по знешкодженню твердих побутових відходів КП "КТП 2528" Чернігівської міської ради.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС. 

Читайте також: Київ "плаває": злива знову підтопила столичні вулиці (відео)

Станом на 20:00 годину 21 липня у Чернігові внаслідок негоди сталося часткове підтоплення 20 приватних житлових будинків, 34 присадибні ділянки, 3 підвальних приміщення багатоквартирних будинків та 5 окремих будівель різної форми власності,
– йдеться у повідомленні рятувальників.

Наразі опади припинилися, тривають роботи по відкачуванню води. Спочатку робіт відкачано понад 2 300 куб. м води.

Загалом для проведення невідкладних робіт залучено 37 чоловік та 21 одиниця техніки, від ДСНС залучено 32 чоловіка особового складу та 16 одиниць техніки.


Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки негоди у Чернігові 


Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки негоди у Чернігові 

Теги: Новини України Новини Чернігова Негода в Україні
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Пам’яті Богдана Ступки: маловідомі факти про геніального актора
сьогодні, 10:00 Пам’яті Богдана Ступки: маловідомі факти про геніального актора
Ірина Полицька 5842
Державне бюро розслідування: новий ефективний орган чи відстійник старих дискредитованих кадрів
сьогодні, 09:00 Державне бюро розслідування: новий ефективний орган чи відстійник старих дискредитованих кадрів
Мустафа Найєм 178
День семьи и любви в Луганске и Сталин, или Как жить не стоит
сьогодні, 08:39 День семьи и любви в Луганске и Сталин, или Как жить не стоит
Ольга Черненко 703
Чому не можна розлучатись – нова книга Естер Перель
21 липня, 22:01 Чому не можна розлучатись – нова книга Естер Перель
Книги для гурманів 1070
13 выводов 13-летней украинки об учебе и жизни в США
21 липня, 19:01 13 выводов 13-летней украинки об учебе и жизни в США
Блог Медіа 1956
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Курс валют на 7 листопада: долар і євро подешевшали
7 листопада 2017 , 08:30
Назріває новий скандал через фільм на фестивалі у Києві
 21 вересня 2017 , 18:41
За компанію "Шахтарю". Результати 11 туру Бундесліги. ВІДЕО
 2 листопада 2013 , 18:48
Спочатку ми спали, а потім перемогли...незаслужено. Огляд матчів 8 туру Бундесліги
 7 жовтня 2013 , 16:54
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук