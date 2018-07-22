У Чернігові ліквідовують наслідки негоди: рятувальники попереджають про можливу загрозу

У Чернігові рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки негоди. Рятувальники повідомляють, що створилася загроза переливу неочищених вод за межі санітарної зони з фільтраційного каналу полігону по знешкодженню твердих побутових відходів КП "КТП 2528" Чернігівської міської ради.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС. Читайте також: Київ "плаває": злива знову підтопила столичні вулиці (відео) Станом на 20:00 годину 21 липня у Чернігові внаслідок негоди сталося часткове підтоплення 20 приватних житлових будинків, 34 присадибні ділянки, 3 підвальних приміщення багатоквартирних будинків та 5 окремих будівель різної форми власності,

– йдеться у повідомленні рятувальників. Наразі опади припинилися, тривають роботи по відкачуванню води. Спочатку робіт відкачано понад 2 300 куб. м води. Загалом для проведення невідкладних робіт залучено 37 чоловік та 21 одиниця техніки, від ДСНС залучено 32 чоловіка особового складу та 16 одиниць техніки.

Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки негоди у Чернігові

Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки негоди у Чернігові