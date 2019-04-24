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      В Чернигове отреставрировали уникальные иконы: фото и видео

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      В Чернигове отреставрировали уникальные произведения иконописцев 18, 19 и 20 веков. Иконы собирали по разрушенным и ограбленным церквям, потом они еще много лет пролежали в хранилищах.

      Сейчас эти иконы отреставрированы и красивые, а еще год назад они были в аварийном состоянии.

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      По словам специалистов, реставрировать такие работы очень сложно. Ведь нужно понимать не только сам процесс реставрации, но и знать биологию, физику, химию, искусствоведение, обладать аналитическим умо и хорошей интуицией.

      Реставрация – это всегда очень хлопотно. Она никогда не была дешевой или очень быстрой. Нужно время, какое-то вдохновение, консультации,
      – пояснил Павел Солобай, реставратор.

      Черниговские реставраторы вернули из небытия двадцать две иконы.

      Ікони в Чернігові
      Иконы в Национальном заповеднике "Чернигов древний"

      Реставрация каждой иконы – это отдельная история. Александр Ткач рассказал: когда при работе с иконой "Преображение Господне" начали снимать слои поверхностных загрязнений, оказалось, что есть еще один слой, древний.

      Ікони у Чернігові
      Икона "Преображение Господне" (справа)

      Чтобы решить судьбу иконы, собирали целый реставрационный совет. В результате – оставили частично и нижний слой 19 века, и более свежий, 20-го.

      Впрочем, излечивая икону, реставратор приносит в жертву частичку себя. Ведь мастерам приходится работать с вредными для здоровья веществами. Однако их это не останавливает.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Исскусство Новости Чернигова Религия
      Источник: 24 канал
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