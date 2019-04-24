В Чернигове отреставрировали уникальные иконы: фото и видео

В Чернигове отреставрировали уникальные произведения иконописцев 18, 19 и 20 веков. Иконы собирали по разрушенным и ограбленным церквям, потом они еще много лет пролежали в хранилищах.

Сейчас эти иконы отреставрированы и красивые, а еще год назад они были в аварийном состоянии.

Читайте также: Оригинал грамоты Петра I об украинской церкви вернули в Киев: почему это важно для Украины

По словам специалистов, реставрировать такие работы очень сложно. Ведь нужно понимать не только сам процесс реставрации, но и знать биологию, физику, химию, искусствоведение, обладать аналитическим умо и хорошей интуицией.

Реставрация – это всегда очень хлопотно. Она никогда не была дешевой или очень быстрой. Нужно время, какое-то вдохновение, консультации,

– пояснил Павел Солобай, реставратор.

Черниговские реставраторы вернули из небытия двадцать две иконы.



Иконы в Национальном заповеднике "Чернигов древний"

Реставрация каждой иконы – это отдельная история. Александр Ткач рассказал: когда при работе с иконой "Преображение Господне" начали снимать слои поверхностных загрязнений, оказалось, что есть еще один слой, древний.



Икона "Преображение Господне" (справа)

Чтобы решить судьбу иконы, собирали целый реставрационный совет. В результате – оставили частично и нижний слой 19 века, и более свежий, 20-го.

Впрочем, излечивая икону, реставратор приносит в жертву частичку себя. Ведь мастерам приходится работать с вредными для здоровья веществами. Однако их это не останавливает.