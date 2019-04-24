У Чернігові відреставрували унікальні ікони: фото та відео

У Чернігові відреставрували унікальні твори іконописців 18, 19 та 20 століть. Ікони збирали по зруйнованих та пограбованих церквах, потім вони ще багато років пролежали у сховищах.

Зараз ці ікони відреставровані та гарні, та ще рік тому вони були в аварійному стані.

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За словами фахівців, реставрувати такі роботи надзвичайно складно. Адже потрібно розуміти не тільки сам процес реставрації, а й знати біологію, фізику, хімію, мистецтвознавство, мати аналітичний розум та гарну інтуїцію.

Реставрація – це завжди дуже клопітно. Вона ніколи не була вона дешевою чи дуже швидкою. Потрібен час, якесь натхнення, консультації,

– пояснив Павло Солобай, реставратор.

Чернігівські реставратори повернули з небуття двадцять дві ікони.



Ікони у Національному заповіднику "Чернігів стародавній"

Реставрація кожної ікони – це окрема історія. Олександр Ткач розповів: коли під час роботи з іконою "Преображеніє Господнє" почали знімати шари поверхневих забруднень, виявилося, що є ще один шар, давніший.



Ікона "Преображеніє Господнє" (справа)

Щоб вирішити долю ікони, збирали цілу реставраційну раду. В результаті – залишили частково і нижній шар 19 століття, й більш свіжий, 20-го.

Втім, лікуючи ікону, реставратор приносить в жертву частинку себе. Адже майстрам доводиться працювати зі шкідливими для здоров’я речовинами. Проте їх це не зупиняє.