В Черное море направляется американский военный корабль: фото
Через Босфорский пролив к Черному морю плывет эсминец военно-морских сил Соединенных Штатов USS Porter. Это должно укрепить стабильность в регионе.
Это шестой раз, когда в Черное море зайдет корабль американского ВМФ, об этом говорится на странице 6-го флота США в Twitter.
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Отметим, на вооружении эсминца стоят крылатые ракеты "Томагавк".
Эти развертывания кораблей поддерживают прочные отношения (с союзниками – 24 канал), которые необходимы для укрепления региональной стабильности,
– объясняет командир 6-го флота вице-адмирал Лиза Франчетти.
USS Porter/ Twitter Yörük Işık
Военный корабль США/ Twitter Yörük Işık
Что это за корабль?
USS Porter – боевой корабль класса Arleigh Burke четвертого поколения, вооруженный управляемыми ракетами. Он регулярно участвует в военно-морских учениях в акватории Черного моря. Его спустили на воду в 1997 году. Длина корабля – 153 м, ширина – 20 м. Максимальная скорость – 32 узла. Экипаж – 337 человек.