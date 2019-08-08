В Черное море направляется американский военный корабль: фото

Через Босфорский пролив к Черному морю плывет эсминец военно-морских сил Соединенных Штатов USS Porter. Это должно укрепить стабильность в регионе.

Это шестой раз, когда в Черное море зайдет корабль американского ВМФ, об этом говорится на странице 6-го флота США в Twitter.

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Отметим, на вооружении эсминца стоят крылатые ракеты "Томагавк".

Эти развертывания кораблей поддерживают прочные отношения (с союзниками – 24 канал), которые необходимы для укрепления региональной стабильности,

– объясняет командир 6-го флота вице-адмирал Лиза Франчетти.



USS Porter/ Twitter Yörük Işık

Военный корабль США/ Twitter Yörük Işık

Что это за корабль?

USS Porter – боевой корабль класса Arleigh Burke четвертого поколения, вооруженный управляемыми ракетами. Он регулярно участвует в военно-морских учениях в акватории Черного моря. Его спустили на воду в 1997 году. Длина корабля – 153 м, ширина – 20 м. Максимальная скорость – 32 узла. Экипаж – 337 человек.