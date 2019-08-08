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      В Черное море направляется американский военный корабль: фото

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      В Черное море направляется американский военный корабль: фото
      / Twitter

      Через Босфорский пролив к Черному морю плывет эсминец военно-морских сил Соединенных Штатов USS Porter. Это должно укрепить стабильность в регионе.

      Это шестой раз, когда в Черное море зайдет корабль американского ВМФ, об этом говорится на странице 6-го флота США в Twitter.

       Важно: Гибридная агрессия на воде: Россия перекрыла четверть Черного моря

      Отметим, на вооружении эсминца стоят крылатые ракеты "Томагавк".

      Эти развертывания кораблей поддерживают прочные отношения (с союзниками – 24 канал), которые необходимы для укрепления региональной стабильности,
      – объясняет командир 6-го флота вице-адмирал Лиза Франчетти.


      USS Porter/ Twitter Yörük Işık

      Военный корабль США/ Twitter Yörük Işık

      Что это за корабль?
      USS Porter – боевой корабль класса Arleigh Burke четвертого поколения, вооруженный управляемыми ракетами. Он регулярно участвует в военно-морских учениях в акватории Черного моря. Его спустили на воду в 1997 году. Длина корабля  153 м, ширина 20 м. Максимальная скорость 32 узла. Экипаж 337 человек.

       

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      Теги: Новости политики Новости США Чорное море Водный транспорт
      Источник: 24 канал
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