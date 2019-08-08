У Чорне море прямує американський військовий корабель: фото

Через Босфорську протоку до Чорного моря пливе есмінець військово-морських сил Сполучених Штатів USS Porter. Це має на меті зміцнити стабільність у регіоні.

Це шостий раз, коли у Чорне море зайде корабель американського ВМФ, про це мовиться на сторінці 6-го флоту США у Twitter.

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Зазначимо, на озброєнні есмінця стоять крилаті ракети "Томагавк".

Ці розгортання кораблів підтримують міцні відносини (з союзниками – 24 канал), які необхідні для зміцнення регіональної стабільності,

– пояснює командир 6-го флоту, віце-адмірал Ліза Франчетті.



USS Porter/ Twitter Yörük Işık



Військовий корабель США/ Twitter Yörük Işık



Що це за корабель?USS Porter — бойовий корабель класу Arleigh Burke четвертого покоління, озброєний керованими ракетами. Він регулярно бере участь у військово-морських навчаннях в акваторії Чорного моря. Його сппустили на воду у 1997 році. Довжина корабля — 153 м, ширина — 20 м. Максимальна швидкість — 32 вузли. Екіпаж — 337 людей.