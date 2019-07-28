Гібридна агресія на воді: Росія перекрила чверть Чорного моря

Реєстр міжнародних приписів мореплавцям свідчить, що з 24 липня 2019 року Росія перекрила п'ять районів у Чорному морі. Загалом площа цих районів – 118 тисяч 570 квадратних кілометрів, а це аж чверть від усієї площі Чорного моря.

Перекриті Росією райони зачепили навіть традиційні міжнародні морські шляхи до Болгарії, Грузії, Румунії та України. Російські приписи майже блокують морське сполучення з цим країнами, пише "Український мілітарний портал".

Тим часом у самій Росії тривають масові протести: проти демонстрантів застосували сльозогінний газ, вже понад тисячу людей затримали

Мовиться про міжнародні приписи 0817/2019, №280, №287A та №287B. Термін дії, вказаний у них – до 19 серпня. А от чітка причина – не вказана. Частину перекритих ділянок називають "небезпечними для навігації та плавання”, частина ж закрита для проведення заходів бойової підготовки.



Мапа перекритих районів згідно з приписами 0817/2019, №280, №287A та №287B

Експерти УМП вважають, що у РФ навіть немає ресурсів, щоб реально контролювати перекриті райони.Тому варто розглядати ці дії Росії як черговий акт гібридної агресії на морі. Причому вже не тільки проти України, а й проти інших країн Чорноморського регіону.

До слова, перед початком міжнародних навчань Sea Breeze 2019 Росія теж видала міжнародний припис (0698/2019), яким перекрила район на 8 тисяч квадратних кілометрів у Чорному морі.



За дивним збігом, саме у цьому районі розташована (мала б бути) одна з локацій міжнародних навчань за участі кораблів України, Болгарії, Румунії, Грузії, Великої Британії та США.

Примітно, що саме 24 липня СБУ затримала російський танкер NEYMA. Танкер, який за прямим наказом ФСБ блокував українські військові кораблі та допомагав брати у полон українських моряків у Керченській протоці.