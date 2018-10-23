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      В Черном море нашли древний затонувший корабль: видео

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      В Черном море нашли затонувший древнегреческий торговый корабль
      В Черном море нашли затонувший древнегреческий торговый корабль / Bbc.com

      На дне Черного моря археологи нашли корабль, который пролежал под водой, вероятно, более 2400 лет. Исследователи из Британии и Болгарии считают, что найденное судно длиной 23 метра является древнегреческим торговым кораблем.

      Об этом сообщает BBC.

      Мачта, штурвал и другие части судна прекрасно сохранились на глубине, которая чуть больше 2 километров. Археологи говорят, что этому способствовала нехватка кислорода на такой глубине, благодаря чему органические материалы могут храниться тысячи лет.

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      Отмечается, что при этом археологи не собираются поднимать судно на поверхность.

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      Древнегреческий торговый корабль

      В общем команда морских археологов и ученых нашла более 60 кораблей, которые затонули, во время своего трехлетнего проекта по исследованию глубин Черного моря. Среди находок проекта – казацкие корабли XVII века и римские торговые суда.

      Руководитель проекта Эдвард Паркер рассказал, что в проекте принимали участие ученые из Украины, Греции, Турции, Болгарии, скандинавских стран, Великобритании и США, каждый из которых помог своими знаниями.

      В Черном море нашли древний затонувший корабль: смотрите видео

       

      Теги: исследования Водный транспорт Греция Болгария История
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 23 октября
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