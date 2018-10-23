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      У Чорному морі знайшли стародавній затонулий корабель: відео

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      У Чорному морі знайшли затонулий давньогрецький торговий корабель
      У Чорному морі знайшли затонулий давньогрецький торговий корабель / Bbc.com

      На дні Чорного моря археологи знайшли корабель, який пролежав під водою, ймовірно, понад 2400 років. Дослідники з Британії і Болгарії вважають, що знайдене судно завдовжки 23 метри є давньогрецьким торговим кораблем.

      Про це повідомляє​ BBC.

      Щогла, штурвал та інші частини судна прекрасно збереглися на глибині, яка є трохи більшою за 2 кілометри. Археологи кажуть, що цьому сприяла нестача кисню на такій глибині, завдяки чому органічні матеріали можуть зберігатися тисячі років.

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      Зазначається, що при цьому археологи не збираються піднімати судно на поверхню.

      Чорне море затонулий корабель археологи дослідження
      Давньогрецький торговий корабель

      Загалом команда морських археологів та вчених знайшла понад 60 кораблів, які затонули, під час свого трирічного проекту з дослідження глибин Чорного моря. Серед знахідок проекту – козацькі кораблі XVII століття і римські торгові судна.

      Керівник проекту Едвард Паркер розповів, що у проекті брали участь вчені з України, Греції, Туреччини, Болгарії, скандинавських країн, Британії та США, кожен з яких допоміг своїми знаннями.

      У Чорному морі знайшли стародавній затонули корабель: дивіться відео

       

      Теги: Греція дослідження Історія Водний транспорт Болгарія
      Джерело: 24 Канал
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      Новини за 23 жовтня
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