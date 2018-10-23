У Чорному морі знайшли стародавній затонулий корабель: відео

На дні Чорного моря археологи знайшли корабель, який пролежав під водою, ймовірно, понад 2400 років. Дослідники з Британії і Болгарії вважають, що знайдене судно завдовжки 23 метри є давньогрецьким торговим кораблем.

Про це повідомляє​ BBC.

Щогла, штурвал та інші частини судна прекрасно збереглися на глибині, яка є трохи більшою за 2 кілометри. Археологи кажуть, що цьому сприяла нестача кисню на такій глибині, завдяки чому органічні матеріали можуть зберігатися тисячі років.

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Зазначається, що при цьому археологи не збираються піднімати судно на поверхню.



Давньогрецький торговий корабель

Загалом команда морських археологів та вчених знайшла понад 60 кораблів, які затонули, під час свого трирічного проекту з дослідження глибин Чорного моря. Серед знахідок проекту – козацькі кораблі XVII століття і римські торгові судна.

Керівник проекту Едвард Паркер розповів, що у проекті брали участь вчені з України, Греції, Туреччини, Болгарії, скандинавських країн, Британії та США, кожен з яких допоміг своїми знаннями.

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