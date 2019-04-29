06:08
29 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПАСХА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Главный эколог страны Медведев. Путину нашли преемника
      Вєсті Кремля
      22:20, 27 апреля
      Вести.UA. Жир: Захарова читает посты Супрун. Коррупционеры сдадутся Зеленскому
      Вєсті.UA
      18:30, 27 апреля
      Почему экологическая электростанция засыпала окрестные села радиоактивным пеплом: расследование
      ЦРУ
      12:21, 26 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Дипломатия – от застоя до независимости
      Згадати все
      22:35, 24 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ПАСХА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС

      В Черном море пройдут совместные учения Украины и США

      12 Читати новину українською
      Черное море станет ареной для оттачивания маневров
      Черное море станет ареной для оттачивания маневров / Госпогранслужба

      В украинско-американских учениях "Си Бриз-2019" примут участие 30 кораблей и другая техника. Совместные учения пройдут в начале июля 2019 в Черном море.

      В Государственной пограничной службе Украины отметили, что на прошлой неделе команда координаторов-участников из обеих стран проводила окончательное согласование действий и сценариев будущих учений.

      Читайте также: Усиление позиций НАТО: корабли каких стран прибыли в Черное море

      Отмечается, что всего в учениях планируют принять участие около 30 кораблей, 30 авиационных аппаратов и более 900 человек личного состава, из которых 10 катеров Морской охраны, вертолеты и 2 самолета пограничной авиации и около 200 человек персонала Госпогранслужбы.

      В рамках учений группа кораблей будет выполнять различные задачи в смоделированном так называемом кризисном районе, а также проведет испытания всего имеющегося вооружения. Обучение охватит следующие направления: противодиверсионная оборона корабля на переходе морем, передача грузов, поиск и спасение людей за бортом, проведение обзорных операций.

      Обсуждение совместных учений // Госпогранслужба


      Согласования и обсуждения сценариев // Госпогранслужба

      Совместные маневры будут проходить в Одесской, Николаевской и Херсонской областях и в северо-западной части Черного моря.

      Также будут проведены штурмовые тренинги бойцов отделов специальных действий на воде. Они будут включать в себя десантирование с вертолета в воду без парашюта, высадку с вертолета на судно и остров с помощью специального спускового оборудования.

      Такие упражнения уже отрабатывались в прошлые годы, но теперь это будет не просто высадка, но и дальнейшее проведение штурмовой операции.

      Фото прошлогодних учений:

       

       

      blog_ava
      Выглядит блестяще: Шарлиз Терон в мини-платье на вечеринке в Лондоне
      28 апреля
      141
      Теги: Новости США Чорное море Водный транспорт авиация Новости Украины Новости политики
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Куди Зеленський поведе Україну, вплив Росії на вибори і суд проти Порошенка: топ-5 блогів тижня
      28 апреля , 22:02 Куди Зеленський поведе Україну, вплив Росії на вибори і суд проти Порошенка: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 1367
      Главные новости 28 апреля: Смертельный взрыв в Киеве, пасхальная эскалация на Донбассе
      28 апреля , 22:01 Главные новости 28 апреля: Смертельный взрыв в Киеве, пасхальная эскалация на Донбассе
      2
      Як чинна влада зробила Ахметова монополістом
      28 апреля , 21:00 Як чинна влада зробила Ахметова монополістом
      Віталій Шабунін 300
      Кого має посадити Зеленський, щоб це не виглядало політичним переслідуванням
      28 апреля , 20:00 Кого має посадити Зеленський, щоб це не виглядало політичним переслідуванням
      Дмитро Гнап 627
      Каким будет президентство Зеленского и когда уменьшатся тарифы на газ, – топ-5 видео недели
      28 апреля , 19:30 Каким будет президентство Зеленского и когда уменьшатся тарифы на газ, – топ-5 видео недели
      361
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Если Турчинов не даст приказ войскам, то его действия являются на уровне предательства, - Грицен
       14 марта 2014 , 01:26
      Заявление Зеленского о судьбе нормандского формата прокомментировали в ОБСЕ
       24 апреля , 21:25
      Игрок сборной Украины получил очень неожиданный вариант для продолжения карьеры
       27 декабря 2018 , 18:10
      Если полицейский не представился и не предупредил о видеозаписи – штраф может быть аннулирован
       24 апреля , 10:29
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук