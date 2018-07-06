В Черном море Украина возобновляет поиск нефти и газа

На Северо-западном шельфе Черного моря начинаются работы по поиску нефти и газа. Осуществлять поиск будет научно-исследовательское судно ISKATEL.

Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы геологии и недр Украины.

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Экспедиция с поиски нефти и газа ISKATEL продлится 15 дней. Работы будут осуществляться в рамках Килийского-Змеиного уступа и Криловского прогиба.

В Госслужбе сообщают, что пока южный регион Украины остается наименее изученным, шельф Черного моря освоен лишь на 4%.

Напомним, в конце ноября 2016 года ISKATEL провел первый этап морских работ на Северо-западном шельфе Черного моря. По словам ученых, запасы газа составляют менее чем 40 миллиардов куб. м. газа на площади 7 тысяч квадратных метров.