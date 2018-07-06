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Телеканал новин 24 Новини Новини України

У Чорному морі Україна відновлює пошук нафти та газу

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Україна відновлює пошук нафти та газу у Чорному морі
Україна відновлює пошук нафти та газу у Чорному морі / Фото з відкритих джерел

На Північно-західному шельфі Чорного моря розпочинаються роботи з пошуку нафти та газу. Здійснюватиме пошук науково-дослідне судно ISKATEL.

Про це повідомляє прес-служба Держслужби геології та надр України.

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Експедиція з пошуки нафти та газу ISKATEL триватиме 15 днів. Роботи будуть здійснюватися у межах Кілійського-Зміїного уступу та Криловського прогину.

У Держслужбі повідомляють, що поки південний регіон України залишається найменш вивченим, шельф Чорного моря освоєно лише на 4%.

Нагадаємо, наприкінці листопада 2016 року ISKATEL провів перший етап морських робіт на Північно-західному шельфі Чорного моря. За словами вчених, запаси газу становлять на менш ніж 40 мільярдів куб. м. газу на площі 7 тисяч квадратних метрів.

Теги: Новини України Водний транспорт Нафта Екологія
Джерело: 24 Канал
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