У Чорному морі Україна відновлює пошук нафти та газу

На Північно-західному шельфі Чорного моря розпочинаються роботи з пошуку нафти та газу. Здійснюватиме пошук науково-дослідне судно ISKATEL.

Про це повідомляє прес-служба Держслужби геології та надр України.

Читайте також: Командувач ВМС розповів, як Україна готується протистояти Росії в Азовському морі

Експедиція з пошуки нафти та газу ISKATEL триватиме 15 днів. Роботи будуть здійснюватися у межах Кілійського-Зміїного уступу та Криловського прогину.

У Держслужбі повідомляють, що поки південний регіон України залишається найменш вивченим, шельф Чорного моря освоєно лише на 4%.

Нагадаємо, наприкінці листопада 2016 року ISKATEL провів перший етап морських робіт на Північно-західному шельфі Чорного моря. За словами вчених, запаси газу становлять на менш ніж 40 мільярдів куб. м. газу на площі 7 тисяч квадратних метрів.