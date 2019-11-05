Дикий кабан бегал по улицам Черновцов больше суток: видео

В центре Черновцов устроил забег дикий кабан. Животное разгуливало по городу больше суток.

Камеры наблюдения и жители города фиксировали на видео животные в разных районах города. Наконец, поймали незваного гостя сами горожане, передает Еспресо.TV.

Наконец, поймали незваного гостя сами горожане. Животное загнали на территорию церкви и вызвали полицию и спасателей.

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Кабана передали в местный лесхоз, там за ним будут наблюдать в течение 10 дней. Сейчас за кабаном наблюдают ветеринары. Они осматривают животное, не было ли оно больным.

Дикий кабан в Черновцах: смотрите видео