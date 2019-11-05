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      Дикий кабан бегал по улицам Черновцов больше суток: видео

      91 Читати новину українською
      Дикий кабан в Черновцах
      Дикий кабан в Черновцах / Фото из открытых источников

      В центре Черновцов устроил забег дикий кабан. Животное разгуливало по городу больше суток.

      Камеры наблюдения и жители города фиксировали на видео животные в разных районах города. Наконец, поймали незваного гостя сами горожане, передает Еспресо.TV.

      Наконец, поймали незваного гостя сами горожане. Животное загнали на территорию церкви и вызвали полицию и спасателей.

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      Кабана передали в местный лесхоз, там за ним будут наблюдать в течение 10 дней. Сейчас за кабаном наблюдают ветеринары. Они осматривают животное, не было ли оно больным.

      Дикий кабан в Черновцах: смотрите видео

       

       

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости Черновцов Мир животных
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