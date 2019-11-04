Дикий кабан бігав вулицями Чернівців понад добу: відео

У центрі Чернівців влаштував забіг дикий кабан. Тварина розгулювала містом більше доби.

Камери спостереження та жителі міста фіксували на відео його у різних районах міста. Кабан спокійно пересувався по вулицях і цьому йому ніяк не перешкоджали жодні відповідні служби, передає Еспресо.TV.

Врешті, спіймали непроханого гостя самі містяни. Тварину загнали на територію церкви і викликали поліцію та рятувальників.

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Кабана передали в місцевий лісгосп, там за ним наглядатимуть протягом 10 днів. Зараз спостерігають ветеринари, чи він не хворий.

Дикий кабан у Чернівцях: дивіться відео