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      Дикий кабан бігав вулицями Чернівців понад добу: відео

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      Дикий кабан у Чернівцях
      Дикий кабан у Чернівцях / Фото з відкритих джерел

      У центрі Чернівців влаштував забіг дикий кабан. Тварина розгулювала містом більше доби.

      Камери спостереження та жителі міста фіксували на відео його у різних районах міста. Кабан спокійно пересувався по вулицях і цьому йому ніяк не перешкоджали жодні відповідні служби, передає Еспресо.TV.

      Врешті, спіймали непроханого гостя самі містяни. Тварину загнали на територію церкви і викликали поліцію та рятувальників.

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      Кабана передали в місцевий лісгосп, там за ним наглядатимуть протягом 10 днів. Зараз спостерігають ветеринари, чи він не хворий.

      Дикий кабан у Чернівцях: дивіться відео

       

      blog_ava
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      Теги: Новини України Світ тварин Новини Чернівців
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