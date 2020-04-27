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      В Черновцах городские власти разрешили работу рынков несмотря на запрет Минздрава

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      Исполком в Черновцах разрешил работу рынков
      Исполком в Черновцах разрешил работу рынков / Фото 24 канала

      Черновицкий городской исполнительный комитет принял решение, которое позволяет работу продуктовых рынков. Однако, оно противоречит постановлению главного санитарного врача Украины о закрытии рынков из-за карантинных ограничений.

      За такое решение проголосовали все 9 членов исполнительного комитета, включая мэра Черновцов Алексея Каспрука. Об этом сообщает местная информационное агентство "АСС".

      Планы правительства Сначала откроют продуктовые рынки – в Украине планируют ослаблять ограничения

      Как разрешили работать рынкам в Черновцах

      Проект решения предусматривает ограничение работы рынков только с 20:00 до 06:00. Кроме того, продавцы обязаны соблюдать все санитарно-эпидемиологические нормы. В частности, предприниматели должны носить маски, очки и перчатки. Посетители, в свою очередь, обязательно должны находиться на рынках в масках.

      Между тем начальник юридического отдела городского совета Александр Шиба сказал, что исполком не может возобновить работу рынков. Как сообщает Общественное, по его словам, это превышение полномочий. В то же время проект решения сформулировали таким образом, будто ограничивают работу рынков в ночное время, а не позволяют ее в дневное.

      К теме Садовый призвал власти разрешить работу продуктовых рынков

      Перед тем в области два дня шли протесты местных предпринимателей, которые требовали от властей открыть рынки. Городской голова Алексей Каспрук в комментариях протестующим отметил, что рынки закрыли решением областной комиссии по чрезвычайным ситуациям по требованию главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко. Поэтому в конце концов именно эта областная комиссия и должна принимать решение об открытии.

      В то же время мэр Черновцов, как и многие другие городские руководители в Украине, заявил, что нужно позволить работать продуктовым оптовым рынкам.

      Напомним, что в Черновицкой области пока наибольшее количество случаев коронавируса среди регионов. По состоянию на 27 апреля подтверждено 1 375 заражений, 60 человек выздоровели, 32 – умерли.

      Закрытие рынков в Украине

      В постановлении Кабмина об усилении карантинных мероприятий нет четкого запрета на деятельность продуктовых рынков.

      В конце марта главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко выдал постановление, разрешающее работу рынков при соблюдении дистанции между людьми и перечня особых санитарных условий. Уже через две недели – 13 апреля – Ляшко решил отменить это постановление из-за большого количества зафиксированных нарушений.

      В течении последней недели апреля в разных уголках Украины прошли протесты предпринимателей рынков. Они перекрывали дороги с требованием разрешить работу рынков. В конце концов в Офисе Президента анонсировали, что вскоре 280 продовольственных рынков по всей Украине откроют.

       

      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Новости Черновцов Виктор Ляшко
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