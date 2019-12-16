В Черновцах мужчина за ночь повредил 31 авто: три из них поджег

В выходные в Черновцах в течение одного часа в полицию обратились несколько автовладельцев. Оказалось, что кто-то повредил их авто, которые стояли в одном и том же районе.

Две легковушки ВАЗ и одну Волгу подожгли. Другим 28 машинам повредили колеса, рассказывают в полиции Черновцов.

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За ночь мужчина повредил более 30-ти авто / фото: npu.gov.ua

Чтобы выявить того, кто повредил авто, полицейские проводили подворовые обходы и привлекли записи с камер наблюдения.



Мужчина в Черновцах ножом повредил колеса 28 авто / фото: npu.gov.ua

Вскоре личность вандала установили – это 29-летний мужчина из Херсонской области. В Черновцах он не имел постоянного места жительства.

Полицейским он признался в содеянном:

Купил ножик и начал прокалывать колеса. Тем людям, которые мне совершенно незнакомы и которые мне совершенно не мешали. Всего я повредил 28 машин, три из них поджег. Я был под сильным алкогольным опьянением. Каюсь и признаюсь.

Полицейские задержали вандала, у него нашли доказательства причастности к этому преступления. Назначено ряд экспертиз.

В Черновцах мужчина повредил 31 авто – смотрите видео