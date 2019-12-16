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      У Чернівцях чоловік за ніч пошкодив 31 авто: три з них підпалив

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      У Чернівцях чоловік за ніч пошкодив 31 авто / npu.gov.ua

      Вихідними у Чернівцях протягом однієї години до поліції звернулися декілька автовласників. Виявилося, що хтось пошкодив їхні авто, які стояли в одному і тому ж районі.

      Два легковики ВАЗ та одну Волгу підпалили. Іншим 28 машинам пошкодили колеса, розповідають у поліції Чернівців.

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      За ніч чоловік пошкодив більше 30-ти авто / фото: npu.gov.ua

      Щоб виявити того, хто пошкодив авто, поліцейські проводили подворові обходи та залучили записи з камер спостереження.


      Чоловік у Чернівцях ножем пошкодив колеса 28 авто /  фото: npu.gov.ua

      Невдовзі особу вандала встановили – це 29-річний чоловік з Херсонської області. У Чернівцях він не мав постійного місця проживання.

      Поліцейським він зізнався у скоєному:

      Купив ножик і почав проколювати колеса. Тим людям, які мені абсолютно незнайомі і які мені абсолютно не заважали. Усього я пошкодив 28 машин, три з них підпалив. Я був під сильним алкогольним сп’янінням. Каюся і признаюся.

      Поліцейські затримали вандала, у нього знайшли докази причетності до цього злочина. Призначена низка експертиз. 

      У Чернівцях чоловік пошкодив 31 авто – дивіться відео

       

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      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Кримінальні новини Новини Чернівців Кримінал
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