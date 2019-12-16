У Чернівцях чоловік за ніч пошкодив 31 авто: три з них підпалив

Вихідними у Чернівцях протягом однієї години до поліції звернулися декілька автовласників. Виявилося, що хтось пошкодив їхні авто, які стояли в одному і тому ж районі.

Два легковики ВАЗ та одну Волгу підпалили. Іншим 28 машинам пошкодили колеса, розповідають у поліції Чернівців.

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За ніч чоловік пошкодив більше 30-ти авто / фото: npu.gov.ua

Щоб виявити того, хто пошкодив авто, поліцейські проводили подворові обходи та залучили записи з камер спостереження.



Чоловік у Чернівцях ножем пошкодив колеса 28 авто / фото: npu.gov.ua

Невдовзі особу вандала встановили – це 29-річний чоловік з Херсонської області. У Чернівцях він не мав постійного місця проживання.

Поліцейським він зізнався у скоєному:

Купив ножик і почав проколювати колеса. Тим людям, які мені абсолютно незнайомі і які мені абсолютно не заважали. Усього я пошкодив 28 машин, три з них підпалив. Я був під сильним алкогольним сп’янінням. Каюся і признаюся.

Поліцейські затримали вандала, у нього знайшли докази причетності до цього злочина. Призначена низка експертиз.

У Чернівцях чоловік пошкодив 31 авто – дивіться відео