В Черновцах остановили движение общественного транспорта из-за распространения Covid-19

От утра 18 марта в Черновцах не будут ходить ни маршрутки, ни электротранспорт. Такие ограничения введены местными властями из-за появления новых подтвержденных случаев Covid-19 на Буковине.

Принятие этого решения было нелегким, но другого способа ограничить контакты между людьми, пока нет. Так считает мэр Черновцов Алексей Каспрук и об этом он рассказал во время прямого эфира, который транслировался на его фейсбук-странице.

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Интересно, что рабочая группа горсовета 18 марта планировала начать проверку маршруток и троллейбусов, в которых собиралась считать количество пассажиров. Однако, по словам городского головы, вечером 17 марта эти планы пришлось изменить.

После того, как мы получили информацию из Киева о новых случаях заражения коронавирусом, я принял решение об остановке работы общественного транспорта в Черновцах. Прошу всех учесть. Ни троллейбусы, ни автобусы на маршруты не выйдут,

– отметил мэр Черновцов.

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Кроме того, в связи с распространением коронавируса Каспрук призвал предпринимателей, которые не обеспечивают жизнедеятельность города, приостановить работу на время карантина, ограничить количество людей в офисах, на производстве, перевести работников на удаленную работу или отправить в отпуск.