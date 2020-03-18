В Черновцах остановили движение общественного транспорта из-за распространения Covid-19
От утра 18 марта в Черновцах не будут ходить ни маршрутки, ни электротранспорт. Такие ограничения введены местными властями из-за появления новых подтвержденных случаев Covid-19 на Буковине.
Принятие этого решения было нелегким, но другого способа ограничить контакты между людьми, пока нет. Так считает мэр Черновцов Алексей Каспрук и об этом он рассказал во время прямого эфира, который транслировался на его фейсбук-странице.
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Интересно, что рабочая группа горсовета 18 марта планировала начать проверку маршруток и троллейбусов, в которых собиралась считать количество пассажиров. Однако, по словам городского головы, вечером 17 марта эти планы пришлось изменить.
После того, как мы получили информацию из Киева о новых случаях заражения коронавирусом, я принял решение об остановке работы общественного транспорта в Черновцах. Прошу всех учесть. Ни троллейбусы, ни автобусы на маршруты не выйдут,
– отметил мэр Черновцов.
Мэр Черновцов ввел новые ограничения в городе: видео
Кроме того, в связи с распространением коронавируса Каспрук призвал предпринимателей, которые не обеспечивают жизнедеятельность города, приостановить работу на время карантина, ограничить количество людей в офисах, на производстве, перевести работников на удаленную работу или отправить в отпуск.
Что известно о ситуации с коронавирусом в Черновцах? Всего в Черновицкой области подтверждено уже 10 случаев заболевания. Среди заражённых есть 10-летний ребенок, а также дети в возрасте год и 10 месяцев и 6 месяцев.
Кроме того, от эпидемии на территории области 16 марта умерла 33-летняя женщина.
В Черновицкой области, так же как и в Житомирской, правительство ввело режим чрезвычайной ситуации из летальных случаев коронавируса Covid-19.