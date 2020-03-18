У Чернівцях повністю зупинили рух громадського транспорту через поширення коронавірусу

Від ранку 18 березня у Чернівцях не курсуватимуть ні маршрутки, ні електротранспорт. Такі обмеження запроваджені місцевою владою через появу нових підтверджених випадків Covid-19 на Буковині.

Прийняття цього рішення було нелегким, проте іншого способу обмежити контакти між людьми, наразі немає. Так вважає мер Чернівців Олексій Каспрук і про це він розповів під час прямого ефіру, що транслювався на його фейсбук-сторінці.

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Цікаво, що робоча група міськради 18 березня планувала розпочати перевірку маршруток і тролейбусів, в яких мали рахувати кількість пасажирів. Однак, за словами міського голови, ввечері 17 березня ці плани довелося змінити.

Після того, як ми отримали інформацію з Києва про нові випадки зараження коронавірусом, я прийняв рішення про зупинку роботи громадського транспорту в Чернівцях. Прошу це всіх врахувати. Ні тролейбуси, ні автобуси на маршрути не вийдуть,

– наголосив мер Чернівців.

Мер Чернівців ввів нові карантинні обмеження у місті: відео

Окрім того, у зв’язку з поширенням коронавірусу Каспрук закликав підприємців, які не забезпечують життєдіяльність міста, припинити роботу на час карантину, обмежити кількість людей в офісах, на виробництві, перевести працівників на віддалену роботу чи відправити у відпустку.

Що відомо про ситуацію з коронавірусом у Чернівцях?Загалом у Чернівецькій області підтверджено вже 10 випадків захворювання на коронавірус. Серед них є 10-річна дитина, а також діти віком рік і 10 місяців і 6 місяців.



Крім того, від епідемії на території області 16 березня померла 33-річна жінка.



На Буковині, так само, як і на Житомирщині, уряд ввів режим надзвичайної ситуації через летальні випадки коронавірусу Covid-19.