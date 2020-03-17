У Чернівцях скасовують пільги на проїзд, щоб пеніонери сиділи вдома
Чернівецька міська рада вирішила тимчасово призупинити дію пільг на проїзд у громадському транспорті. До таких дій місцева влада вдалася, щоб спонукати пенсіонерів залишатися вдома.
Відповідне рішення було ухвалене 17 березня, а підтримали його 26 депутатів, повідомляє Чернівецька міська рада.
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Пільговий проїзд у тролейбусах та маршрутках буде відновлено після стабілізації епідеміологічної ситуації. Крім того, шукатимемо інші шляхи, як матеріально підтримати пенсіонерів за нинішніх обставин. Насамперед мовиться про самотніх людей з низькими пенсіями,
– зазначив мер Чернівців Олексій Каспрук.
Як пояснили у мерії, до такого кроку міська влада вдалася, позаяк саме люди літнього віку є найбільш вразливими перед епідемією коронавірусу.
Що відомо про ситуацію з коронавірусом у Чернівцях?Загалом у Чернівецькій області підтверджено вже 10 випадків захворювання на коронавірус. Серед них є 10-річна дитина, а також діти віком рік і 10 місяців і 6 місяців.
Крім того, від епідемії на території області 16 березня померла 33-річна жінка.
Прості правила, як уберегтися від коронавірусу / інфографіка 24 каналу
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