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      У Чернівцях скасовують пільги на проїзд, щоб пеніонери сиділи вдома

      -
      У Чернівцях тимчасово скасували пільги на проїзд у громадському транспорті / promin.cv.ua

      Чернівецька міська рада вирішила тимчасово призупинити дію пільг на проїзд у громадському транспорті. До таких дій місцева влада вдалася, щоб спонукати пенсіонерів залишатися вдома.

      Відповідне рішення було ухвалене 17 березня, а підтримали його 26 депутатів, повідомляє Чернівецька міська рада.

      Важливо В Україні підтвердили 14 хворих на коронавірус: серед них троє дітей

      Пільговий проїзд у тролейбусах та маршрутках буде відновлено після стабілізації епідеміологічної ситуації. Крім того, шукатимемо інші шляхи, як матеріально підтримати пенсіонерів за нинішніх обставин. Насамперед мовиться про самотніх людей з низькими пенсіями,
      – зазначив мер Чернівців Олексій Каспрук.

      Як пояснили у мерії, до такого кроку міська влада вдалася, позаяк саме люди літнього віку є найбільш вразливими перед епідемією коронавірусу.

      Що відомо про ситуацію з коронавірусом у Чернівцях?Загалом у Чернівецькій області підтверджено вже 10 випадків захворювання на коронавірус. Серед них є 10-річна дитина, а також діти віком рік і 10 місяців і 6 місяців.

      Крім того, від епідемії на території області 16 березня померла 33-річна жінка.


      Прості правила, як уберегтися від коронавірусу / інфографіка 24 каналу

      В Україні підтвердили 14 хворих на коронавірус: серед них троє дітей
      сьогодні
      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Скасування пільг Новини України Коронавірус в Україні Коронавірус Covid-19 Карантин в Україні 2020 Новини Чернівців
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