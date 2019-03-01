В Черновцах пьяный водитель врезался в маршрутку: фото

В Черновцах, 1 марта, около 5 утра водитель транспортного средства "Mitsubishi Pagero", двигаясь из села Чагор, столкнулся с маршруткой, которая в то время стояла на светофоре. Пострадавших нет.

Водитель автомобиля управлял в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Черновицкой области. Читайте также: Жуткое ДТП на Харьковском шоссе в Киеве: видео По результатам осмотра – 1.67 промилле. Пострадавших в результате ДТП нет. Кроме водителя, в салоне маршрутки, к счастью, никого не было. Читайте также: В Киеве "скорая" попала в ДТП с легковушкой: есть погибшие и раненые