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      В Черновцах пьяный водитель врезался в маршрутку: фото

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      В Черновцах пьяный водитель врезался в маршрутку: фото
      В Черновцах пьяный водитель врезался в маршрутку: фото / sq.com.ua

      В Черновцах, 1 марта, около 5 утра водитель транспортного средства "Mitsubishi Pagero", двигаясь из села Чагор, столкнулся с маршруткой, которая в то время стояла на светофоре. Пострадавших нет.

      Водитель автомобиля управлял в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Черновицкой области.

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      По результатам осмотра – 1.67 промилле. Пострадавших в результате ДТП нет. Кроме водителя, в салоне маршрутки, к счастью, никого не было.

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      blog_ava
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      Теги: Криминал Новости криминала и ДТП
      Источник: 24 канал
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