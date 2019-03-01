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      У Чернівцях п'яний водій врізався у маршрутку: фото

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      У Чернівцях п'яний водій врізався у маршрутку: фото
      У Чернівцях п'яний водій врізався у маршрутку: фото / sq.com.ua

      У Чернівцях, 1 березня, близько 5 ранку водій транспортного засобу "Mitsubishi Pagero", рухаючись зі села Чагор, зіткнувся з маршруткою, що в той час стояла на світлофорі. Постраждалих немає.

      Водій автівки кермував у стані алкогольного сп'яніння. Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Чернівецької області.

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      За результами огляду – 1.67 проміле. Потерпілих внаслідок ДТП немає. Крім водія, у салоні маршрутки, на щастя, нікого не було.

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      blog_ava
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      Теги: Кримінал Новини криміналу і ДТП
      Джерело: 24 канал
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