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      Моторошне ДТП на Харківському шосе у Києві: відео

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      Моторошне ДТП на Харківському шосе у Києві: відео
      Моторошне ДТП на Харківському шосе у Києві: відео / Vcrti.com.ua

      У Дарницькому районі Києва автомобіль Ford Fiesta збив пішохода. На щастя, ніхто не загинув, але постраждалого доправили до лікарні із важкими травмами. Інцидент розслідують правоохоронці.

      Аварія трапилась 28 лютого о 21:57, за адресою Харківське шосе, 50 у Дарницькому районі Києва. Постраждалого госпіталізували в лікарню у важкому стані. У мережі з'явилося відео моменту ДТП, яке зняв реєстратор водія Ford. Про це повідомляє Інформатор з місця події.

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      На відео видно, як автомобіль Ford рухається в крайньому лівому ряду по Харківському шосе в бік Дарницького шосе. А в цей момент чоловік стоїть на подвійній суцільній смузі.

      Відео з реєстратора водія Ford:

      Через мить пішохід почав різко бігти і влучив прямо на ліву сторону легковика. Водій до останнього намагався уникнути зіткнення, але зробити цього не вдалося. Постраждалого пішохода госпіталізували в лікарню. Деталі події встановлюють правоохоронці.

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      Теги: Кримінал Новини криміналу і ДТП
      Джерело: 24 Канал
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