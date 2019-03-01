Жуткое ДТП на Харьковском шоссе в Киеве: видео

В Дарницком районе Киева автомобиль Ford Fiesta сбил пешехода. К счастью, никто не погиб, но пострадавшего доставили в больницу с тяжелыми травмами. Инцидент расследуют правоохранители.

Авария произошла 28 февраля в 21:57, по адресу Харьковское шоссе, 50 в Дарницком районе Киева. Пострадавшего госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. В сети появилось видео момента ДТП, которое снял регистратор водителя Ford. Об этом сообщает Информатор с места происшествия.

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На видео видно, как автомобиль Ford движется в крайнем левом ряду по Харьковскому шоссе в сторону Дарницкого шоссе. А в этот момент мужчина стоит на двойной сплошной полосе.

Видео с регистратора водителя Ford:

Через мгновение пешеход начал резко бежать и попал прямо на левую сторону легковушки. Водитель до последнего пытался избежать столкновения, но сделать этого не удалось. Пострадавшего пешехода госпитализировали в больницу. Детали происшествия устанавливают правоохранители.

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