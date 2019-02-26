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      Грузовик "Укрпочты" въехал в патрульное авто в Киеве: фото, видео

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      В Киеве грузовик "Укрпочты" спровоцировал ДТП
      В Киеве грузовик "Укрпочты" спровоцировал ДТП / Информатор

      На пересечении улиц Ломоносова и Васильковской, грузовик "Укрпочты" въехал в полицейский Mitsubishi Outlander. В результате ДТП никто не пострадал.

      Инцидент произошел около полуночи, когда патрульные заметили МАЗ, который двигался с нарушением правил дорожного движения. Об этом сообщает Информатор.

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      Полицейские остановили грузовик. Однако, когда они начали выходить из машины, грузовик начал сдавать назад и зацепил автомобиль патрульных. К счастью, полицейские успели среагировать быстро, это позволило избежать серьезных повреждений автомобиля.

      У Києві на перетині вулиць Ломоносова та Васильківської вантажівка
      В Киеве на пересечении улиц Ломоносова и Васильковской грузовик "Укрпочты" въехал в полицейский Mitsubishi Outlander

      Поліцейські встигли зреагувати, тому пошкодження патрульного авто мінімальні
      Полицейские успели среагировать, поэтому повреждения патрульного автомобиля минимальные

      Водитель грузовика "Укрпочты" на протяжении длительного времени не хотел выходить из кабины автомобиля, а также отказался пройти тест на содержание алкоголя в крови. Позже мужчина стал утверждать, что водитель – не он. Впрочем, то, что за рулем в момент ДТП был именно он, зафиксировала камера наблюдения.

      Видео с места ДТП на пересечении улицы Ломоносова и Васильковской в Киеве

       

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      Теги: Новости криминала и ДТП Криминал Полиция ДТП с участием полиции
      Источник: 24 канал
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