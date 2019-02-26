Грузовик "Укрпочты" въехал в патрульное авто в Киеве: фото, видео

На пересечении улиц Ломоносова и Васильковской, грузовик "Укрпочты" въехал в полицейский Mitsubishi Outlander. В результате ДТП никто не пострадал.

Инцидент произошел около полуночи, когда патрульные заметили МАЗ, который двигался с нарушением правил дорожного движения. Об этом сообщает Информатор.

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Полицейские остановили грузовик. Однако, когда они начали выходить из машины, грузовик начал сдавать назад и зацепил автомобиль патрульных. К счастью, полицейские успели среагировать быстро, это позволило избежать серьезных повреждений автомобиля.



В Киеве на пересечении улиц Ломоносова и Васильковской грузовик "Укрпочты" въехал в полицейский Mitsubishi Outlander



Полицейские успели среагировать, поэтому повреждения патрульного автомобиля минимальные

Водитель грузовика "Укрпочты" на протяжении длительного времени не хотел выходить из кабины автомобиля, а также отказался пройти тест на содержание алкоголя в крови. Позже мужчина стал утверждать, что водитель – не он. Впрочем, то, что за рулем в момент ДТП был именно он, зафиксировала камера наблюдения.

Видео с места ДТП на пересечении улицы Ломоносова и Васильковской в Киеве