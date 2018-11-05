ДТП с украинским автобусом: среди пострадавших украинцев нет
Среди пострадавших в ДТП с украинским автобусом в Польше возле города Бохня нет украинцев.
Об этом сообщает консульство Украины в Кракове.
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"Украинцев нет среди пострадавших в ДТП в Польше неподалеку от г. Бохня", – говорится в сообщении.
Напомним,4 ноября в Польше вблизи города Бохня столкнулись четыре легковых автомобиля и двухэтажный автобус из Украины. В результате аварии пострадали семь человек.
Источник: 24 Канал
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