ДТП с украинским автобусом: среди пострадавших украинцев нет

Среди пострадавших в ДТП с украинским автобусом в Польше возле города Бохня нет украинцев.

Об этом сообщает консульство Украины в Кракове.

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"Украинцев нет среди пострадавших в ДТП в Польше неподалеку от г. Бохня", – говорится в сообщении.

За інформацією консула України в Кракові, українців немає серед постраждалих у ДТП в Польщі неподалік м.Бохня. pic.twitter.com/gT4jgfxoak — Українцям у світі (@UkrZaKordonom) November 5, 2018

Напомним,4 ноября в Польше вблизи города Бохня столкнулись четыре легковых автомобиля и двухэтажный автобус из Украины. В результате аварии пострадали семь человек.