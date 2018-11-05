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      Украинский автобус в Польше попал в ДТП, много раненых: фото

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      В Польше автобус с украинцами попал в ДТП
      В Польше автобус с украинцами попал в ДТП / gazetakrakowska.pl

      Днем 4 ноября в Польше вблизи города Бохня столкнулись четыре легковых автомобиля и двухэтажный автобус из Украины. В результате аварии пострадали семь человек.

      Об этом со ссылкой на полицию пишет "Польское радио".

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      Авария произошла на автостраде А4, ведущей из Украины в Германию через Польшу, вблизи города Бохня на юге страны.

      В результате ДТП пострадали семь человек, среди них – двое детей и беременная женщина. Им оказали медицинскую помощь на месте происшествия, после чего направили в больницу.

      Остальные 72 пассажира, которые ехали в украинском автобусе, были доставлены в школы в городе Прошувки, где они ждут другой автобус.


      В Польше украинский автобус попал в ДТП


      В Польше произошла авария с участием украинского автобуса


      Украинский автобус попал в ДТП в Польше


      ДТП с украинским автобусом в Польше


      Жуткое ДТП в Польше

      Теги: Новости Украины Аварии и ДТП Новости Польши
      Источник: 24 Канал
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