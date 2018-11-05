Украинский автобус в Польше попал в ДТП, много раненых: фото
Днем 4 ноября в Польше вблизи города Бохня столкнулись четыре легковых автомобиля и двухэтажный автобус из Украины. В результате аварии пострадали семь человек.
Об этом со ссылкой на полицию пишет "Польское радио".
Читайте также: Масштабное ДТП в Киеве: нетрезвый водитель протаранил три авто – фото и видео
Авария произошла на автостраде А4, ведущей из Украины в Германию через Польшу, вблизи города Бохня на юге страны.
В результате ДТП пострадали семь человек, среди них – двое детей и беременная женщина. Им оказали медицинскую помощь на месте происшествия, после чего направили в больницу.
Остальные 72 пассажира, которые ехали в украинском автобусе, были доставлены в школы в городе Прошувки, где они ждут другой автобус.
В Польше украинский автобус попал в ДТП
В Польше произошла авария с участием украинского автобуса
Украинский автобус попал в ДТП в Польше
ДТП с украинским автобусом в Польше
Жуткое ДТП в Польше