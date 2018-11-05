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      Український автобус у Польщі потрапив у ДТП, багато поранених: фото

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      У Польщі автобус з українцями потрапив у ДТП
      У Польщі автобус з українцями потрапив у ДТП / gazetakrakowska.pl

      Вдень 4 листопада у Польщі поблизу міста Бохня зіткнулися чотири легкові автомобілі та двоповерховий автобус з України. Внаслідок аварії постраждали семеро осіб.

      Про це з посиланням на поліції пише "Польське радіо".

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      Аварія трапилася на автостраді А4, що веде з України до Німеччини через Польщу, поблизу міста Бохня на півдні країни.

      Внаслідок ДТП постраждали семеро осіб, серед них - двоє дітей та вагітна жінка. Їм надали медичну допомогу на місці події, після чого направили до лікарні.

      Решта 72 пасажирів, які їхали в українському автобусі, були доправлені до школи в місті Прошувки, де вони чекають на інший автобус.


      У Польщі український автобус потрапив у ДТП


      У Польщі сталася аварія за участю українського автобуса


      Український автобус потрапив у ДТП в Польщі


      ДТП з українським автобусом у Польщі


      Моторошна ДТП у Польщі

      Теги: Новини України Новини Польщі Аварії та ДТП
      Джерело: 24 Канал
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