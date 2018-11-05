ДТП з українським автобусом: серед постраждалих українців немає

Серед постраждалих у ДТП з українським автобусом у Польщі біля міста Бохня немає українців.

Про це повідомляє консульство України в Кракові.

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"Українців немає серед постраждалих у ДТП в Польщі неподалік м.Бохня", – йдеться у повідомленні.

За інформацією консула України в Кракові, українців немає серед постраждалих у ДТП в Польщі неподалік м.Бохня. pic.twitter.com/gT4jgfxoak — Українцям у світі (@UkrZaKordonom) November 5, 2018

Нагадаємо,4 листопада у Польщі поблизу міста Бохня зіткнулися чотири легкові автомобілі та двоповерховий автобус з України. Внаслідок аварії постраждали семеро осіб.