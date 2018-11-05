ДТП з українським автобусом: серед постраждалих українців немає
Серед постраждалих у ДТП з українським автобусом у Польщі біля міста Бохня немає українців.
Про це повідомляє консульство України в Кракові.
Читайте також: У Польщі перекинулася українська вантажівка: водій був напідпитку
"Українців немає серед постраждалих у ДТП в Польщі неподалік м.Бохня", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо,4 листопада у Польщі поблизу міста Бохня зіткнулися чотири легкові автомобілі та двоповерховий автобус з України. Внаслідок аварії постраждали семеро осіб.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі