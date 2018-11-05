11:01
5 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ТАРИФИ НА ГАЗ САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі. Подарунки очільнику Кремля. Зайва хромосома росіян
      Вєсті Кремля
      17:13, 3 листопада
      Вєсті. UA. Жир. Богослухняний Кива. Гройсман у пошуках роботи
      Вєсті.UA
      18:55, 3 листопада
      Нові схеми чорних реєстраторів, або Як віджати квартиру нардепа
      ЦРУ
      09:00, 2 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші ЕОМ
      Згадати все
      23:00, 30 жовтня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ТАРИФИ НА ГАЗ САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ

      У Польщі перекинулася українська вантажівка: водій був напідпитку

      869 Читать новость на русском
      Аварія української вантажівки
      Аварія української вантажівки / rmf24.pl

      Український водій вантажівки, який потрапив у ДТП 4 листопада поблизу польського міста Чотинець, виявився п'яним

      Про це повідомляє Rmf24.

      Читайте також: Український автобус у Польщі потрапив у ДТП, багато поранених: фото

      Перекинута вантажівка заблокувала рух трасою в напрямку Жешува по автостраді А4.

      Аварія з українською вантажівкою у Польщі
      Аварія з українською вантажівкою у Польщі

      За даними видання, у водія-українця виявили близько 2 промілле алкоголю. Наразі водій перебуває у лікарні.


      У Польщі сталася ДТП з українською вантажівкою 

      Рух на автостраді був ускладнений протягом 4 годин. 

      Теги: Новини України Новини Польщі Аварії та ДТП
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук