У Польщі перекинулася українська вантажівка: водій був напідпитку
Український водій вантажівки, який потрапив у ДТП 4 листопада поблизу польського міста Чотинець, виявився п'яним
Про це повідомляє Rmf24.
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Перекинута вантажівка заблокувала рух трасою в напрямку Жешува по автостраді А4.
Аварія з українською вантажівкою у Польщі
За даними видання, у водія-українця виявили близько 2 промілле алкоголю. Наразі водій перебуває у лікарні.
У Польщі сталася ДТП з українською вантажівкою
Рух на автостраді був ускладнений протягом 4 годин.
Джерело: 24 Канал
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