В Польше перевернулся украинский грузовик: водитель был пьян
Украинский водитель грузовика, который попал в ДТП 4 ноября вблизи польского города Чотинець, оказался пьяным
Об этом сообщает Rmf24.
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Перевернутый грузовик заблокировал движение по трассе в направлении Жешува по автостраде А4.
Авария с украинским грузовиком в Польше
По данным издания, у водителя-украинца обнаружили около 2 промилле алкоголя. Сейчас водитель находится в больнице.
В Польше произошло ДТП с украинским грузовиком
Движение на шоссе было затруднено в течение 4 часов.
Источник: 24 Канал
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