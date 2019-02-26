Вантажівка "Укрпошти" в'їхала в патрульне авто в Києві: фото, відео

На перетині вулиць Ломоносова та Васильківської, вантажівка "Укрпошти" в'їхала у поліцейський Mitsubishi Outlander. Внаслідок ДТП ніхто не постраждав.

Інцидент стався близько опівночі 26 лютого, коли патрульні помітили МАЗ, що рухався з порушенням правил дорожнього руху. Про це повідомляє Інформатор.

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Поліцейські зупинили вантажівку. Однак, коли вони почали виходити з машини, вантажівка почала здавати назад і зачепила автівку патрульних. На щастя, полісмени встигли зреагувати швидко, це дозволило уникнути серйозних пошкоджень автомобіля.



У Києві на перетині вулиць Ломоносова та Васильківської вантажівка "Укрпошти" в'їхав в поліцейський Mitsubishi Outlander



Поліцейські встигли зреагувати, тому пошкодження патрульного авто мінімальні

Водій вантажівки "Укрпошти" впродовж тривалого часу не хотів залишати кабіну авто, а також відмовився пройти тест на вміст алкоголю в крові. Пізніше чоловік почав стверджувати, що водій – не він. Втім, те, що за кермом на момент ДТП був саме він зафіксувала камера спостереження.

Відео з місця ДТП на перетині вулиці Ломоносова та Васильківської у Києві