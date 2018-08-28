В Черновцах произошла драка чиновника с таксистом: видео
В Черновцах чиновник подрался с таксистом. На камеру это засняла местная волонтерка, которая была пассажиркой такси.
Об этом сообщила Екатерина Пономарева в Facebook.
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Драка произошла прямо на дороге. По словам женщины, дорогая иномарка подрезала таксиста, оттуда вышел водитель и бросился избивать таксиста. Впоследствии оказалось, что водителем иномарки является начальник отдела по работе с обращениями граждан областной госадминистрации.
У него своя версия произошедшего. Говорит, что это его подрезали, остановился, чтобы сделать замечание – в ответ услышал брань.
Источник: 24 Канал
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