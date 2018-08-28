В Черновцах спасатели ищут подростка, который пропал без вести

Во время отдыха на реке Прут в Черновцах пропал без вести 16-летний юноша.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

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"На реке Прут в выходной утонул мужчина и исчез подросток. В частности, спасатели проводят поиски парня, который пропал без вести во время пребывания у реки Прут на улице Сечевых Стрельцов в городе Черновцы", – отмечается в сообщении.

Известно, что 25 августа вечером 16-летний подросток пришел с другом на реку. Двое парней отдыхали, и через некоторое время один из них заметил исчезновение товарища. На следующий день родственники юноши забили тревогу, когда он так и не вернулся домой.

Обследуя территорию, спасатели нашли на берегу вещи подростка, однако парня так и не нашли. Поисковые работы проводятся.