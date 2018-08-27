Сколько в Украине осталось должников по алиментам

На 23 августа в регионах Украины в органах Государственной исполнительной службы было зарегистрировано 488,3 тысячи документов о взыскании алиментов.

По сравнению с началом года их количество сократилось на 43,6 тысячи, сообщила заместитель Министра юстиции Светлана Глущенко.

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Благодаря новому законодательству, активной позиции Минюста по защите прав детей и работе государственных исполнителей сейчас имеем на 43,6 тысячи меньше исполнительных документов о взыскании алиментов,

– говорится в сообщении.

По ее словам, более 33 тысяч семей достигли согласия по уплате алиментов и отозвали исполнительные документы в связи с отсутствием претензий к должнику.

В начале года в целом по Украине в органах государственной исполнительной службы находилось на исполнении 531,7 тысячи документов о взыскании алиментов.

Напомним, Верховная Рада приняла закон об усилении ответственности за неуплату алиментов. Закон усиливает ответственность за неуплату алиментов и увеличивает срок обращения и период, за который могут быть взысканы алименты.