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      В Черновцах пропала 13-летняя девочка: полиция просит помочь с поисками

      90 Читати новину українською
      В Черновцах исчезла 13-летняя девочка
      В Черновцах исчезла 13-летняя девочка / www.facebook.com

      Полиция разыскивает школьницу Викторию Синичову, которая вышла из дома 1 января и до сих пор не вернулась. Девочка гостила у бабушки на период праздников. Одета девочка была в куртку и шарф голубого цвета, а также в бордовые ботинки.

      Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины. ​

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      Полиция Буковины разыскивает 13-летнюю жительницу Сокирянского района – Синичову Викторию Александровну. Гостя у бабушки в Черновцах по улице Чернышевского, около 15 часов 1 января девочка ушла из дома и до сих пор не вернулась,
      – сообщают в пресс-службе.

      Рост Виктории – 165 сантиметров, волосы – темные длинные, глаза – карие. Одежда девочки – голубые куртка и шарф, бордовая обувь.

      Правоохранители призывают, если вам известна любая информация о возможном местонахождении девочки, просьба сообщить по номеру спецлинии "102".

       

      Теги: Новости Украины Полиция Дети и несовершеннолетние Новости Черновцов
      Источник: 24 Канал
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