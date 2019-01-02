В Черновцах пропала 13-летняя девочка: полиция просит помочь с поисками

Полиция разыскивает школьницу Викторию Синичову, которая вышла из дома 1 января и до сих пор не вернулась. Девочка гостила у бабушки на период праздников. Одета девочка была в куртку и шарф голубого цвета, а также в бордовые ботинки.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины. ​

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Полиция Буковины разыскивает 13-летнюю жительницу Сокирянского района – Синичову Викторию Александровну. Гостя у бабушки в Черновцах по улице Чернышевского, около 15 часов 1 января девочка ушла из дома и до сих пор не вернулась,

– сообщают в пресс-службе.

Рост Виктории – 165 сантиметров, волосы – темные длинные, глаза – карие. Одежда девочки – голубые куртка и шарф, бордовая обувь.

Правоохранители призывают, если вам известна любая информация о возможном местонахождении девочки, просьба сообщить по номеру спецлинии "102".