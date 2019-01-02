У Чернівцях зникла 13-річна дівчинка: поліція просить допомогти з пошуками

Поліція розшукує школярку Вікторію Синічову, яка вийшла з дому 1 січня і досі не повернулася. Дівчинка гостювала у бабусі на період свят. Вдягнута дитина була у куртку та шарф блакитного кольору, а також у бордові черевики.

Про це повідомила прес-служба Національної поліції України. ​

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Поліція Буковини розшукує 13-річну жительку Сокирянського району – Синічову Вікторію Олександрівну. Гостюючи у бабусі в Чернівцях по вулиці Чернишевського, близько 15-ої години 1-го січня дівчинка пішла з дому і досі не повернулася,

– повідомляють у прес-службі.

Зріст Вікторії – 165 сантиметрів, волосся – темне довге, очі – карі. Одяг дівчинки – блакитні куртка та шарф, бордове взуття.

Правоохоронці закликають, якщо вам відома будь-яка інформація про можливе місцезнаходження дівчинки, прохання повідомити за номером спецлінії "102".

