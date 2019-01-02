У Чернівцях зникла 13-річна дівчинка: поліція просить допомогти з пошуками
Поліція розшукує школярку Вікторію Синічову, яка вийшла з дому 1 січня і досі не повернулася. Дівчинка гостювала у бабусі на період свят. Вдягнута дитина була у куртку та шарф блакитного кольору, а також у бордові черевики.
Про це повідомила прес-служба Національної поліції України.
Читайте також: Поліція відкрила справу після того, як Труханов штовхнув журналіста
Поліція Буковини розшукує 13-річну жительку Сокирянського району – Синічову Вікторію Олександрівну. Гостюючи у бабусі в Чернівцях по вулиці Чернишевського, близько 15-ої години 1-го січня дівчинка пішла з дому і досі не повернулася,
– повідомляють у прес-службі.
Зріст Вікторії – 165 сантиметрів, волосся – темне довге, очі – карі. Одяг дівчинки – блакитні куртка та шарф, бордове взуття.
Правоохоронці закликають, якщо вам відома будь-яка інформація про можливе місцезнаходження дівчинки, прохання повідомити за номером спецлінії "102".